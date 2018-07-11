إدارة الوصل الإماراتي توافق على تقديم مواجهة اتحاد جدة

وافقت إدارة الوصل الإماراتي على طلب اتحاد جدة تقديم مباراتهما في البطولة العربية 3 أيام، وذلك بسبب مشاركة النادي السعودي في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في لندن.

ويلتقي الاتحاد مع الوصل في البطولة العربية بالدور 32، في أضخم نسخة وأغلى الجوائز المالية المرصودة عبر تاريخ البطولات العربية.

وقالت إدارة الوصل عبر "تويتر": نادي الوصل يوافق على طلب شقيقه نادي الاتحاد بشأن تقديم موعد مباراتهم معاً في البطولة العربية، لتقام بذلك المباراة يوم السبت الموافق 11 أغسطس بدلاً من يوم 14 أغسطس وذلك بعد عرض الأمر على الجهاز الفني وموافقته عليه.

ويشارك اتحاد جدة في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في لندن والتي يحتضنها ملعب "لوفتوس رود" التابع لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.