البلجيكي فركاوترن يبدأ مهمته مع الباطن

وصل البلجيكي فرانك فركاوترن إلى مدينة حفر الباطن لقيادة تدريبات فريق الباطن استعداداً للموسم السعودي الجديد.

وتعاقدت إدارة الباطن مع مدرب أندرلخت ومنتخب بليجكا السابق لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ونشر حساب الباطن على "تويتر" صور المدرب البلجيكي وهو يتجول في مقر النادي، قبل أن يتولى تدريبات يوم الأربعاء.

وسيخلف فركاوترن المدرب الروماني ماريوس سيبيريا الذي حقق المركز 11 مع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، كما بلغ نصف نهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام اتحاد جدة.

وتعاقدت إدارة الباطن مع اللاعب الكولومبي ميغيل رياس كلاعب أجنبي، فيما باعت عقد البرازيلي جوناثان إلى التعاون، ورحل جورجي سيلفا إلى ماليزيا وبعد ذلك الفجيرة الإماراتي.