التعاون يتعاقد مع يحيى خرمي لاعب اتحاد جدة

تعاقدت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم يوم الأربعاء مع يحيى خرمي لاعب اتحاد جدة لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

ووقع التعاونيون مع اللاعب الشاب (20 عاماً) يوم الأربعاء في مقر النادي، تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات الفريق التي تنطلق خلال الأيام القادمة.

ولم يشارك خرمي مع اتحاد جدة في أي مباراة دورية الموسم الماضي، بينما ضمه المدرب التشيلي السابق خوسيه لويس سييرا إلى أكثر من معسكر إعدادي خلال الموسمين الذان قضاهما مدرباً لبطل كأس الملك.

وتعاقدت إدارة التعاون مع الحارس حسين شيعان قادماً من النصر وجوناثان بينيتس صانع ألعاب الباطن بالإضافة إلى البرتغالي هيلدون قادماً من سبورتنيغ لشبونة البرتغالي والكاميروني توامبا وأعادت ساندرو مانويل من جديد إلى الفريق بعد موسم ونصف قضاه مع الفتح.