الصربي بيزتش.. يحتفل على طريقة رونالدو وقدوته "الظاهرة"

تعد إحدى أسوأ لحظات المهاجم الصربي ألكسندر بيزتش بصفوف تولوز الفرنسي، عندما مازح تياغو موتا لحظة دخوله الملعب وفريقه متأخر بنتيجة ثقيلة، ولكنه يعرف بفاعليته الهجومية وباحتفالاته المختلفة عقب تسجيل الأهداف، وأبرزها احتفالية "غوت" الشهيرة.

ووقع اتحاد جدة مع المهاجم الصربي يوم الثلاثاء من صفوف فريق سرفينا زفيزدا "النجم الأحمر"، ليعول عليه الفريق الغربي بمركز الهجوم في الموسم المقبل.

وبدأ ألكسندر بيزتش مسيرته متمنيا الوصول إلى مستوى أسطورتيه، البرازيلي رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لينطلق في أندية رومانيا واليونان للوصول إلى حلمه، كما كان أحد أهم أسباب وصول فريقه السابق أتالانتا الإيطالي إلى 15 مباراة متتالية دون هزيمة، تحت قيادة غاسبريني.

واستهل المهاجم الصربي مشواره الكروي في الفئات السنية لرادنيكي نيس الصربي، قبل لعب مبارياته الاحترافية الأولى بألوان كريت اليوناني في عام 2008، ليحط الرحال بعدها في سرفينا زفيزدا "النجم الأحمر"، أعرق أندية صربيا والذي حقق دوري أبطال أوروبا في عام 1991 على مارسيليا الفرنسي. ويقول بيزتش، 26 عاما، إن مشاركته في 3 مباريات بقميص سيرفينا زفيزدا الصربي وقعها أكبر بكثير من تسجيله "هاتريك" ثلاثيات مع أنديته السابقة.

وخارج المستطيل الأخضر، يملك بيزتش حسابا واحدا في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا "إنستغرام"، لأنه يحب أن يرى ما يجذب اهتمام الناس، ولكن يتفادى نشر الصور بكثرة كي لا يقع في متاعب عديدة. ويعترف بيزتش بحبه لجزر المالديف واليونان، لقرب الأخيرة من صربيا، وأيضا إيطاليا، خاصة بعد تجربته في صفوف أتالانتا، فقد كان يزور فيرونا وفينيسيا بشكل مستمر، وحول نظامه الغذائي، لم يتعاقد بيزتش في مسيرته مع أي خبير تغذية، فهو يحب أن يجرب جميع الأكلات ولكن بكمية معقولة، ودائما ما يعد الدجاج والديك الرومي وجبته المفضلة في أوقات الإجازة.

وخلال فترته في تولوز، يستذكر بيزتش أحد المواقف التي حصلت معه في فرنسا، وهي الأسوأ في مسيرته الكروية، فقد كان وقتها فريقه خاسرا من باريس بخماسية نظيفة، وكان بيزتش يتأهب للدخهول من على دكة البدلاء، ليستغل البرازيلي – الإيطالي تياغو موتا الموقف وقف على خط التماس قائلا لمدرب تولوز، "لتدخله بدلا مني، لقد تعبت كثيرا"، فضحك بيزتش، ولكن الأخير لم يعلم أن هذه الصورة سببت له متاعب كثيرة خارج الملعب في الوسط الفرنسي، بعد أن غضب مشجعو تولوز على المهاجم الذي لم يكترث لخسارة فريقه العريضة وكان يمازح لاعب الخصم.

ودائما ما يلام الصرب في حال حدثت بعض المشاكل في الأندية، بحسب كلام بيزتش، ولكنه يتفادى الإعلام وعدم الخوض في التعليقات التي يتركها بعض الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، فبحسب قوله "إن كان هناك صربي يبصق على نوفاك دجوكوفيتش، فلا أعلم ماذا يمكن أن يحل بي"، قاصدا أن لاعب التنس يعد أفضل رياضي في صربيا ومع ذلك تجد من ينتقده بشدة على أدائه.

ويقضي مهاجم اتحاد جدة، أوقات فراغه بلعب "سوني بلايستيشن"، كما يحب بيزتش كرة السلة كثيرا، فهو دائما ما يلعبها منذ أن كان طفلا، ويرى أنه إن لم يكن لاعب كرة قدم فإنه سيكون لاعبا لكرة السلة، واللعب في "إن بي إي" دوري السلة الأميركي، ويميل أيضا إلى تنس الطاولة، فعندما كان لاعبا لأتالانتا، أحضر النادي طاولة ومعدات اللعبة، ويقول بيزتش إنها أثرت بشكل كبير على مستوى اللاعبين في كرة القدم، لدرجة أنهم أكملوا 15 مباراة دون هزيمة في الدوري الإيطالي.

ويحب بيزتش الاحتفال بأهدافه بطرق عديدة، يعد أبرزها احتفالية "غوت" الشهيرة أي "غريتست أوف أول تايم" والتي تعني أنه الأفضل في جميع الأزمان، واحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة خلال كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أنه ليس قدوة لألكسندر الذي يطمح بأن يكون على مستوى مثله الأعلى في كرة القدم، "الظاهرة" رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.