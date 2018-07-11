بدعم آل الشيخ.. القادسية يتعاقد مع الأسترالي ويليامز

أعلنت إدارة القادسية إنهاء إجراءات التعاقد رسميا مع الدولي الأسترالي ريس ويليامز من صفوف فريق ملبورن فكتوري الأسترالي.

وتدرج ويليامز (29 عاما) في الفئات السنية لنادي ميدلزبره الإنجليزي ليلعب بصفوف الفريق الأول في عام 2008، وأعير بعدها إلى مواطنه بيرنلي، قبل أن تنتهي الإعارة ويبقى في فريقه الأم حتى 2016، وتتم إعارته إلى تشارلتون أتلتيك، ومنه إلى بيرث غلوري الأسترالي في انتقال مجاني، ليغادر بعدها إلى ملبورن في عام 2017.

ونشر القادسية تغريدة على "تويتر" حول التعاقد الجديد: القادسية يوقع مع المدافع الدولي الأسترالي ريس ويليامز بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.