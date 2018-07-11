"لوفتوس رود" يحتضن مباراة السوبر مجدداً

سيعود ملعب "لوفتوس رود" الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي إلى احتضان مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال واتحاد جدة، بعدما أعلنت لجنة المسابقات إقامة المباراة يوم 18 من الشهر المقبل.

وسبق للملعب الواقع غرب العاصمة البريطانية إلى استضافة المباراة بعدما أقيمت عليه المواجهة السابقة بين الهلال والنصر صيف العام 2015 والتي حصل الأول على لقبها.

وسيحصل الفائز في المباراة على مليوني ريال، وذلك بعدما وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برفع الجائزة في وقت سابق.

وسبق للهلال تحقيق اللقب عام 2015 على حساب النصر، فيما خسر المواجهة الثانية أمام أهلي جدة العام اللاحق، أما الاتحاد فخسر النسخة الأولى أمام الفتح.

وتأهل الهلال إلى المباراة بوصفه بطلأً للدوري أما اتحاد جدة فبلغها عقب تجاوز الفيصلي 3-1 في نهائي كأس الملك.