مكتشف باستوري وناينغولان يبحث عن المواهب في اتحاد جدة

تعاقد اتحاد جدة مع والتر ساباتيني، المدير الرياضي الإيطالي المخضرم، ليكون مستشارا للفئات السنية والمعسكرات الخارجية للشباب والناشئين.

ونشر خميس الزهراني، المدير التنفيذي لكرة القدم في اتحاد جدة، تغريدة على موقع "تويتر"، مؤكدا التعاقد: والتر ساباتني، مستشاراً للفئات السنية، والمعسكرات الخارجية للناشئين والشباب.

ويعرف والتر ساباتيني في الوسط الرياضي الإيطالي، فقد كان لاعبا لـ11 عاما بين 1973 و1984، قبل أن يبدأ عمله في النطاق الإداري مع أندية لازيو وباليرمو وروما وإنتر ميلان.

وفي لازيو كان والتر ساباتيني سببا رئيسيا في تعاقد النادي مع السويسريين ليشتشتاينر وبيهرامي والأوروغوياني موسليرا والصربي كولاروف، قبل أن ينتهي عقده مع نادي مدينة روما، ليذهب إلى صقلية تحديدا نادي باليرمو.

وفي فترته مع باليرمو استمر ساباتيني لعامين، وكان طرفا هاما في مفاوضات النادي مع هوراكان الأرجنتيني للظفر بخدمات الموهوب خافيير باستوري، ومع ميلان للتوقيع مع ماتيو دارميان، والتي نجح بجلبهما المخضرم ساباتيني، ويذهب بعدها إلى أكثر فتراته شهرة في إدارة أندية إيطاليا ليعو دإلى العاصمة وهذه المرة إلى روما.

وقدم ساباتيني إلى روما في عام 2011، وكان أحد أسباب عودة نادي العاصمة إلى الواجهة بعد غياب قارب 10 أعوام، فمنذ قدومه حل روما في المركز الثاني موسمين متتاليين، 2013-2014 و2014-2015، والمركز الثالث في موسم 2015-2016، كما كان حجر أساس في تعاقدات روما مع الأرجنتيني لاميلا والبرازيلي ماركينيوس والبلجيكي نانينغولان والمغربي بنعطية والهولندي ستروتمان. وفاز ساباتيني بجائزة أفضل مدير رياضي في إيطاليا لموسم 2013-2014.

وكانت آخر تجارب ساباتيني في الإدارة الرياضية مع إدارة نادي إنتر ميلان الصينية "مجموعة سونينغ الرياضية" في موسم 2017-2018، للنادي الإيطالي ونادي جيانغسو سونينغ الصيني، كمنسق تقني في الناديين، لكنه استقال بعدها في مارس من العام الجاري.