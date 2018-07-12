جيسوس يضم الثلاثي الأجنبي إلى معسكر النمسا

ضم البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال الثلاثي الأجنبي جيلمين ريفاس وإيزكويل سيروتي وأشرف بن شرقي إلى قائمة الفريق التي ستعسكر في النمسا استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

ولم يحسم موقف الثلاثي الذي التحق بالهلال الموسم الماضي، فيما فضل جيسوس مشاهدتهم في المعسكر الإعدادي قبل اتخاذ قرار بشأن استمرارهم أو رحيلهم.

وضم المدرب البرتغالي اللاعبين الشبّان وليد الأحمد ومهند فلاتة ومشاري القحطاني وفهد الرشيدي وناصر الدوسري بالإضافة إلى أحمد شراحيلي المعار إلى الفتح ومحمد البقعاوي الذي لعب لمصلحة الفيحاء الموسم الماضي والمصاب عبدالله الحافظ.

وسيلتحق كلاً من عبدالله المعيوف وعلي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وعبدالله عطيف في 19 من يوليو الجاري بعد انتهاء إجازتهم عقب المشاركة في كأس العالم مع المنتخب السعودي.