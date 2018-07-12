كارينيو يستبعد العنزي والراهب من معسكر سويسرا

أعلن النصر قائمة اللاعبين المسافرين إلى معسكر سويسرا بتوصية من المدرب الأوروغوياني كارينيو، وخلت القائمة من الحراس عبدالله العنزي وحسن الراهب وأحمد عكاش وعبدالله الأسطاء.

وضمت القائمة، وليد عبدالله، عبدالله العويشير، زيد البواردي، عمر هوساوي، برونو أوفيني، خالد الشويع، حمد العقيلي، خالد الغامدي، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، حمد المنصور، محمد الشنقيطي، إبراهيم غالب، أراوجو بيتروس، عبدالعزيز الجبرين، عوض خميس، نواف الفرشان، أيمن يحيى، عبدالرحمن الشنار، محمد فوزير، فهد الجميعة، يحيى الشهري، أحمد الفريدي، عبدالرحمن الظفيري، محمد الشهراني، محمد السهلاوي، فراس البريكان.

وسينتقل الفريق من سانت غالين إلى مدينة فيفي يوم 27 من الشهر الجاري.