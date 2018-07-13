الباطن يتعاقد مع صانع الألعاب الكولومبي أرانغو

أعلنت إدارة الباطن تعاقدها مع الكولومبي خوان أرانغو صانع ألعاب خواريز المكسيكي ليكون اللاعب الأجنبي السادس في صفوف الفريق بعدما أبرمت 5 عقود احترافية مع لاعبين أجانب منتصف الأسبوع الجاري.

وقالت إدارة الباطن إن التعاقد مع اللاعب الذي مثل أندية أميركا دي كالي وأندبندينيتي دي ميديين وأتليتكو دي كالي ووانس سالداس في كولومبيا جاء بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وبدأ صانع الألعاب (27 عاماً) مشواره مع كرة القدم عام 2009 في صفوف أميركا دي كالي بكولومبيا، وانتقل إلى أتليتكو ومنه إلى وانس سالداس وبعده إلى أندبندينتي سانتا في الشهير، ورحل بعد ذلك في تجربته الأولى في المكسيك مع خواريز.

وحقق اللاعب الماهر لقب الدوري الكولومبي مع أندبندينتي ميديين، بالإضافة إلى اللقب ذاته مع سانتا في.