الكاميروني تاوامبا يصل إلى التعاون

وصل الدولي الكاميروني لينادر تاوامبا إلى بريدة، يوم الجمعة، استعدادا للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف التعاون ضمن اللاعبين الأجانب الذين تعاقدت معهم إدارة محمد القاسم في فترة الصيف الحالية.

وجاء على حساب التعاون في "تويتر": وصل اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا برفقة سعود الوتيد، عضو مجلس الإدارة، قبل قليل إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز .

ويلعب تاوامبا (28 عاما)، كمهاجم، وسبق له اللعب بصفوف كيب تاون وبلاك إيسز الجنوب إفريقيين، ونيترو وروزومبيروك وزلاتي من سلوفاكيا، وأهلي بنغازي الليبي، وكيرات ألماتي الكازاخستاني، قبل الذهاب إلى بارتيزان بلغراد الصربي.

واستدعي تاوامبا لقائمة المنتخب الكاميروني في مارس الماضي، وكان ضمن المستدعين لمباراتي الكويت وبوركينا فاسو الوديتين.