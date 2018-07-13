قحطاني الفيحاء ينهي المرحلة الثانية من التأهيل

أنهى عبدالكريم القحطاني، لاعب الفيحاء، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للتشافي من إصابة القطع في رباط ركبته الصليبي والتي تعرض لها في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ونشر حساب "فيزيو تريو" الشريك الطبي لنادي الفيحاء صورة اللاعب الذي انتقل الصيف الماضي قادماً من الهلال، وكتب: أنهى القحطاني المرحلة الثانية من التأهيل بعد 5 أشهر من إجراء العملية، وسيكمل المرحلة الأخيرة مع الطاقم الطبي في نادي الفيحاء.

ولعب القحطاني (25 عاماً) 10 مباريات دورية مع الفيحاء الموسم الماضي قبل تعرضه إلى الإصابة، ولم يسجل بها أو يصنع خلالها هدفاً.