أهلي جدة يعزز هجومه بدجانيني هداف الدوري المكسيكي

وقعت إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي رسميا مع جورجي سيميدو "دجانيني" مهاجم سانتوس المكسيكي.

وبدأ دجانيني مسيرته في البرتغال بقميص فيلينسي قبل اللعب لليريا ومن بعده إلى بنفيكا، ليقوم الأخير بإعارته إلى أوليانيسي وبيعه إلى ناسيونال في عام 2013. وقام ناسيونال ببيعه بعدها بعام إلى سانتوس المكسيكي ليلعب معهم 140 مباراة سجل فيها 48 وصنع 16، وحقق المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري المكسيكي "ليغا إم إكس"، برصيد 14 هدفا.

ويلعب دجانيني، 27 عاما، في مركز الهجوم، كما ارتدى قميص منتخب الرأس الأخضر في 27 مناسبة منذ عام 2012.