إدارة الاتفاق تحدد موعد الجمعية العمومية

حددت إدارة الاتفاق الخامس من الشهر المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية العادية في مقر النادي بالدمام.

وقالت إدارة الاتفاق أن تسجيل الأعضاء سيبدأ ذلك اليوم بعد صلاة المغرب في مقر النادي، وستعقد الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني في قاعة المؤتمرات بالنادي.

وتدخل إدارة خالد الدبل عامها الرابع أواخر الشهر القادم ، بعدما تولت مسؤولية إدارة النادي في أغسطس 2015، استطاعت في العام الأول إعادة الفريق إلى دوري المحترفين السعودي، وضمن الفريق البقاء في الموسم الثاني بصعوبة، وفي الموسم الماضي حصل على المركز الرابع في الدوري.