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بعثة الهلال تصل كلاغنفورت.. وتتوجه إلى لينز

المصدر: العربية.نت
بعثة الهلال بعد وصولها إلى النمسا
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وصلت بعثة الهلال إلى مدينة كلاغنفورت النمساوية مساء السبت وذلك للدخول في معسكر إعدادي يمتد حتى الثالث من أغسطس المقبل.

ونشر الهلال صور وصول البعثة التي يترأسها فهد المفرج مدير إدارة كرة القدم إلى مطار كلاغنفورت الدولي، قبل أن تتوجه البعثة بالحافلة إلى مدينة لينز حيث يقام المعسكر الإعدادي.

ويخوض الهلال 5 مباريات ودية أمام أندية رابيد لينز النمساوي ورادوميلي السلوفيني وفورتونا دوسيلدورف الألماني وأكيسار سبور التركي ومباراة خامسة يحدد طرفها الآخر لاحقاً.

ويستعد الهلال لمواجهة اتحاد جدة يوم 18 أغسطس في العاصمة البريطانية لندن بمباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة.

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