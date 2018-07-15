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التعاون يقدم الرباعي الأجنبي في مؤتمر صحفي

المصدر: العربية.نت
جوناثان في تدريبات التعاون
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يقدم التعاون يوم الاثنين الرباعي الأجنبي الجديد الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وكتب حساب التعاون على "تويتر": ينظم التعاون عند الساعة الـ 6:30 عصراً مؤتمراً صحفياً يقدم من خلاله الرباعي الأجنبي الجديد كاسيو و جوناثان و هيلدون و تاوامبا للإعلام و الجماهير.

وتعاقدت إدارة محمد القاسم مع جوناثان لاعب الباطن السابق، وهيلدون مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي والكاميروني توامبا من نادي بارتيزان بلغراد الصربي والحارس البرازيلي كاسيو من ريو آفي البرتغالي.

كلمات دالّة

#التعاون, #الباطن, #جوناثان, #ريو آفي

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