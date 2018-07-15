التعاون يقدم الرباعي الأجنبي في مؤتمر صحفي

يقدم التعاون يوم الاثنين الرباعي الأجنبي الجديد الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وكتب حساب التعاون على "تويتر": ينظم التعاون عند الساعة الـ 6:30 عصراً مؤتمراً صحفياً يقدم من خلاله الرباعي الأجنبي الجديد كاسيو و جوناثان و هيلدون و تاوامبا للإعلام و الجماهير.

وتعاقدت إدارة محمد القاسم مع جوناثان لاعب الباطن السابق، وهيلدون مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي والكاميروني توامبا من نادي بارتيزان بلغراد الصربي والحارس البرازيلي كاسيو من ريو آفي البرتغالي.