فهد المولد يصل إلى معسكر اتحاد جدة في النمسا

وصل فهد المولد، يوم الأحد، إلى معسكر اتحاد جدة المقام في النمسا، بعد انتهاء فترة إجازته عقب مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقيم بعثة اتحاد جدة معسكرها التحضيري في النمسا والذي بدأ يوم السبت الماضي ويستمر حتى 5 أغسطس القادم.

وتعاقد اتحاد جدة مع 4 أجانب خلال الفترة الحالية بعد انتهاء إعارة المصري محمود كهربا والكويتي فهد الأنصاري، وهم البرازيليين جوتنس دي سوزا وواندرسون "فالديفيا"، والمغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو يورمان.

وغرد حساب اتحاد جدة على "تويتر" بوصول المولد: وصل فهد المولد إلى مقر معسكر الفريق قبل قليل بعد نهاية فترة إجازته التي حصل عليها بعد مشاركته ضمن صفوف المنتخب في كأس العالم.