أهلي جدة يستبعد الجاسم والحربي من معسكر النمسا

أعلنت إدارة أهلي جدة قائمة الفريق المغادرة إلى النمسا لإقامة معسكر تحضيري، والتي شهدت غياب تيسير الجاسم ومنصور الحربي ومصطفى بصاص وأحمد الزين وأحمد الرحيلي.

وضمت قائمة الفريق المتجهة إلى النمسا، ياسر المسيليم ومحمد العويس وراغد النجار وباسم العطا الله، وفي خط الدفاع الإسباني أليكسيس وسعيد المولد ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل ومحمد عبد الشافي وعقيل بلغيث، وفي خط الوسط فهد الحربي وعمر الزيني وربيع هوساوي وحسين المقهوي والمصري عبدالله السعيد وماهر عثمان ونوح الموسى وهاني الصبياني وريان الموسى ويحيى القرني وعبدالمحسن الصبحي، وفي الهجوم، علي عواجي وسلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري والإسباني خورادو والسوري عمر السومة ومهند عسيري وصافي وعبدالرحمن الحارثي.