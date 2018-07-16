السومة يحتفل بفوز فرنسا بكأس العالم

أعرب السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي ، عن سعادته بتتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر السومة صورة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مرتدياً قميص الديوك الفرنسية معلقا: فرنسا بطل كأس العالم 2018.



وكان السومة قد أشاد باللاعب الفرنسي مبابي خلال نهائي مونديال روسيا، حيث كتب تغريدة : مبابي كلمة السر لمنتخب فرنسا.

ويستعد السومة حالياً مع فريقه أهلي جدة لانطلاق الموسم الجديد بالدوري السعودي لكرة القدم، المقرر له 30 أغسطس.

وكان السومة قد حل ثانياً في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي، الموسم الماضي بعد تربعه على صدارة الهدافين لثلاثة مواسم ماضية.