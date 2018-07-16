المغربي نور الدين أمرابط يرتدي قميص النصر

أعلنت إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، إنهاء إجراءات تعاقدها مع الدولي المغربي نور الدين أمرابط قادماً من واتفورد الإنجليزي.

وكان أمرابط (31 عاماً) أحد أبرز اللاعبين في قائمة المنتخب المغربي التي خاضت كأس العالم في المجموعة الثانية إلى جانب إيران والبرتغال وإسبانيا.

ونشأ أمرابط في هولندا، ومن أبرز الأندية التي لعب لها الجناح المغربي، أيندهوفن الهولندي وملقا وليغانيس الإسبانيان وواتفورد الإنجليزي. ويلعب مرابط مع منتخب المغرب منذ عام 2011، وخاض معه 45 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

ويعد أمرابط ثاني تعاقدات آل سويلم الأجنبية، بعد أن ضم البرازيلي أراوجو بيتروس في وقت سابق، فيما تعاقد مع السعوديين حمد آل منصور وسلطان الغنام وعبدالله العويشير.