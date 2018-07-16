بسبب المطر.. أضرار بالغة في ملعب مباراة الأخضر ومصر

أحدثت أمطار غزيرة في أضرار بالغة بأحد الاستادات الروسية التي شيدت حديثا من أجل كأس العالم لكرة القدم بعد ختام البطولة في موسكو يوم الأحد.

وأظهرت صور من مدينة فولغوغراد بجنوب البلاد انهيارا صخريا على حاجز ترابي بالقرب من الملعب، ما أدى إلى عدة ثقوب عميقة في الاستاد وتغطية أحد الأرصفة بالوحل بالكامل.

وقال متحدث باسم شركة "سبورت إن" الحكومية التي تشرف على بناء الاستادات، إن هناك تسريبات أيضا داخل الاستاد قد تستغرق أسبوعا لإصلاحها.

وبني استاد فولغوغراد ارينا، الذي يمكنه استيعاب 45 ألف مشجع، من أجل كأس العالم بتكلفة بلغت 16 مليار روبل (257 مليون دولار)، وفقا لبيانات على موقع الحكومة المحلية على الإنترنت.

ولعبت ثمانية فرق مباريات في دور المجموعات بكأس العالم في فولغوغراد، ومن بينها السعودية ومصر وإنجلترا واليابان.

وقال متحدث باسم حكومة فولغوغراد وشركة "سبورت إن" إن الأمطار كانت غير عادية وتم التعامل مع الأمر باعتباره حالة طوارئ، وهذه الأمطار تحدث مرة واحدة كل 100 عام.