بن مصطفى يجري عملية منظار.. ويعود بعد 4 أسابيع

كشف نادي الشباب يوم الاثنين أن حارس مرماه التونسي فاروق بن مصطفى سيعود من إصابته في الركبة ، خلال أربعة أسابيع على الأرجح.

وأوضح النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" أن الحارس التونسي خضع لعملية منظار تشخيصي للركبة صباح الاثنين ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، التي اختتمت منافساتها يوم الأحد.



ويأتي ذلك في ظل حرص الجهاز الطبي بالنادي لمنع تفاقم الإصابة التي لحقت بالحارس ، وقد توقع أن يستمر غيابه لأربعة أسابيع.



وكان الشباب قد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري السعودي للمحترفين ، برصيد 31 نقطة.