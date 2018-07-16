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بن مصطفى يجري عملية منظار.. ويعود بعد 4 أسابيع

المصدر: العربية.نت
الحارس التونسي في تدريب شبابي سابق
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كشف نادي الشباب يوم الاثنين أن حارس مرماه التونسي فاروق بن مصطفى سيعود من إصابته في الركبة ، خلال أربعة أسابيع على الأرجح.

وأوضح النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" أن الحارس التونسي خضع لعملية منظار تشخيصي للركبة صباح الاثنين ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، التي اختتمت منافساتها يوم الأحد.

ويأتي ذلك في ظل حرص الجهاز الطبي بالنادي لمنع تفاقم الإصابة التي لحقت بالحارس ، وقد توقع أن يستمر غيابه لأربعة أسابيع.

وكان الشباب قد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري السعودي للمحترفين ، برصيد 31 نقطة.

كلمات دالّة

#فاروق بن مصطفى, #الشباب, #كأس العالم, #تونس

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