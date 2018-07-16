فؤاد أنور يستقيل من منصبه في الشباب

تقدم فؤاد أنور قائد الشباب السابق والمستشار الفني الحالي باستقالته من منصبه الذي عرفه قبل 6 أشهر، يوم الاثنين بسبب ظروفه الخاصة.

وعاد أنور الموسم الماضي وتحديداً في يناير من العام الحالي إلى الشباب في منصب المستشار الفني قبل أن يتقدم باستقالته من المنصب عبر حسابه الشخصي في "تويتر".

وكتب أنور عبر "تويتر": تقدمت باستقالتي اليوم من منصب المستشار الفني لنادي الشباب متمنياً التوفيق للكياني الشبابي. مرفقاً رسالة موجهة إلى أحمد العقيل رئيس النادي جاء فيها: أرجو أن تقبل اعتذاري عن منصب المستشار الفني لنادي الشباب لظروفي الخاصة، التي تمنعني من أكون معكم في هذا الموسم، متمنياً التوفيق لكم في المرحلة المقبلة.