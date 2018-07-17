إدارة الوحدة توقع مع علي النمر

وقعت إدارة الوحدة الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين رسمياً مع علي النمر لاعب الشباب والمعار إلى نومانسيا الإسباني بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وكان النمر من لاعبي مواليد السعودية الذين شاركوا مع المنتخب الأخضر في بطولة كأس الخليج الأخيرة بالكويت أواخر العام الماضي ومطلع الحالي وخاض معه مباراتين حصل في أحدهما على جائزة أفضل لاعب، قبل أن ينتقل إلى الشباب.

وفي فترة الانتقالات الشتوية رحل النمر إلى نومانسيا الإسباني معاراً حتى نهاية الموسم بعد اتفاقية الهيئة العامة للرياضة مع رابطة الدوري الإسباني، ومعه 8 لاعبين سعوديين.

وأبرمت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي صفقات مختلفة في فترة الانتقالات الصيفية ومن أبرزها البرازيليين جيليرمي وفيرنانداو وموراييس والفنزويلي أوتيرو والتركي تشولاك، بالإضافة إلى المحليين صالح العمري وعبدالله الزوري وفيصل درويش وعبدالإله العمري ووليد باخشوين