البرازيلي فاتشيني يحمي مرمى الباطن

أعلن الباطن تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي أدريانو فاتشيني قادماً من أفيس البرتغالي ليكون المحترف الأجنبي السابع في صفوف الفريق الشمالي.

ونشرت إدارة الباطن عبر حساب النادي على "تويتر" صور توقيع اللاعب (35 عاماً) في مقر النادي، وقدمت شكرها لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه للصفقة.

وبدأ فاتشيني (35 عاماً) مشواره الرياضي مع نادي سانتوس العريق، قبل أن ينتقل إلى عدة فرق برازيلية، ويرحل إلى البرتغالي لتمثيل صفوف يونياو ماديرا، ومنه إلى جيل فيسينتي وناسيونال، وخاض تجربة في تركيا مع كرابوكسبور، قبل أن يصل إلى أفيس العام الماضي.

وسيخلف فاتشيني الحارس التونسي الدولي أيمن المثلوثي الذي مثل صفوف الباطن في النصف الثاني من الموسم الماضي قبل انتهاء عقده.