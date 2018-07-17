الربيعي ينضم إلى معسكر الاتفاق.. وينتظر توقيع العقد

انضم سعيد الربيعي إلى معسكر الاتفاق المقام حالياً في هولندا بعدما سمحت له إدارة أهلي جدة بذلك حتى استكمال الإجراءات الرسمية لاتمام عملية انتقاله.

ولم يلعب الربيعي إلا مباراتين بقميص أهلي جدة منذ انتقل إلى صفوفه بعدما قضى فترتي إعارة مع الاتفاق والفيصلي في الموسم الماضية.

وقال حساب الاتفاق على "تويتر" أن اللاعب سينضم إلى معسكر الفريق الإعدادي حتى استكمال الإجراءات الرسمية والاتفاق على بنود انتقال اللاعب وتجاوزه الفحص الطبي قبل توقيع العقد النهائي.

وكان الربيعي لاعباً في صفوف الاتفاق خلال تواجد الأخير في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى موسم 2015-2016 الذي شهد عودته إلى دوري المحترفين.