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الهلال يواجه أودينيزي الإيطالي في وديته الأخيرة

المصدر: العربية.نت
من ودية الهلال وأودينيزي الأخيرة عام 2016
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اختار الهلال مواجهة أودينيزي الإيطالي في مباراته الودية الخامسة والأخيرة ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا قبل خوض مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام اتحاد جدة في لندن يوم 18 أغسطس.

وكتب حساب الهلال على "تويتر": تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم آخر مبارياته التجريبية في معسكره الإعدادي بالنمسا أمام فريق أودينيزي الإيطالي يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس 2018م.

وسبق للفريقين أن التقيا ضمن معسكر الهلال الإعدادي في النمسا ذاتها صيف 2016 وخسر الفريق السعودي بهدف دون رد.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بينما جاء أودينيزي في المركز 14 ضمن ترتيب فرق الدوري الإيطالي.

كلمات دالّة

#أودينيزي, #الهلال, #النمسا

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