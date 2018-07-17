للمرة الأولى في تاريخه.. النصر يرتدي اللون الأبيض

سيرتدي النصر الموسم القادم اللون الأبيض للمرة الأولى في تاريخه الممتد 62 عاماً كما تشير الصور التي تنشرها "العربية.نت" عن قميص النادي الأصفر الجديد.



ويغلب اللون الأزرق على قميص النصر الأساسي، بينما يكون "الشورت" باللون الأصفر، وهو لون يخالف قميص النصر الذي اشتهر به، ويتكون من الأصفر واللون الأزرق هو لون الشورت، بينما تكون الجوارب صفراء، أو يكون الطقم كاملاً باللون الأصفر.



وعلى صعيد القميص الاحتياطي، سيرتدي النصر اللون الأبيض للمرة الأولى في تاريخه، وكان لفترة طويلة يرتدي الطقم الأزرق بالكامل مع بعض الخطوط الصفراء قبل أن تبدأ إدارات النصر بإضفاء ألوان إضافية مثل القميص الأخضر الاحتياطي الذي ظهر قليلاً في عام 2007، والقميص الرصاصي الكامل في عام 2009، إضافة إلى "الجيشي" باللونين الأخضر والرصاصي قبل نحو 3 أعوام.

وسبق لأندية أوروبية أن تخلت عن بعض قناعتها في القمصان، وأبرزها برشلونة الإسباني الذي تأسس قبل نحو 109 أعوام، ولطالما ارتدى القميص المخطط بالطول، لكنه في عام 2015 اختار أن تكون خطوط القميص للمرة الأولى بالعرض.



وغيّر مالك كارديف الويلزي ألوان طقم الفريق من الأزرق إلى الأحمر ، قبل أن يعود مجدداً إلى اللون الشهير، وكذلك ساوثهامبتون الذي تخلى عن القميص المخطط بالأحمر والأبيض واستبدله بالأحمر الكامل، لكنه عاد إلى التصميم القديم.