مهاجم النصر يخضع إلى عملية جراحية في ألمانيا

خضع فراس البريكان مهاجم النصر إلى عملية جراحية في عضلات البطن على يد الطبيبة الشهيرة أوليريوك ميشروك في ميونخ الألمانية على أن يعود إلى التدريبات الجماعية بعد 10 أيام.

وقال حساب النصر على "تويتر" أن اللاعب المنضم إلى معسكر الفريق الأول في النمسا تحت قيادة الأوروغوياني دانييل كارينيو، توجه إلى ميونخ للخضوع إلى العملية ويحتاج إلى الراحة 10 أيام ويعود بعدها لمشاركة بقية اللاعبين في التدريبات الجماعية بالمعسكر الحالي.

وشارك البريكان (18 عاماً) مع النصر الموسم الماضي في مباراة واحدة بالدوري السعودي للمحترفين كانت أمام القادسية واستطاع تسجيل هدفه الأول فيها.