إدواردو الهلال يعلن جاهزيته بثنائية في مرمى رابيد لينز

سجل البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال هدفه الأول منذ ما يقارب 8 أشهر عندما أحرز ثنائية في مرمى رابيد لينز النمساوي في المباراة الودية التي انتهت 5-0 لصالح فريقه.

وسجل إدواردو الهدفين الأول والثاني في الشوط الأول وأضاف السوري عمر خربين وفهد الرشيدي وجيلمين ريفاس الأهداف المتبقية بين الدقيقتين 53 و90.

وبدأ المدرب البرتغالي جيسوس المباراة بتواجد علي الحبسي ومحمد البقعاوي وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وحسن كادش في الدفاع وأشرف بن شرقي وكارلوس إدواردو ومحمد الشلهوب وناصر الدوسري وإيزكويل سيروتي في الوسط وعمر خربين في الهجوم، قبل أن يشرك ريفاس وشراحيلي وأحمد أشرف ومختار فلاتة ووليد الأحمد ومحمد الواكد ومروان الحيدري في الشوط الثاني.