الرائد يضم يحيى عتين لموسم واحد

وقعت إدارة الرائد مع متوسط الميدان يحيى عتين لاعب الاتفاق السابق عقداً احترافياً لمدة موسم واحد وذلك بعدما أنهى علاقته مع ناديه.

ووقع عتين عقده مع ناديه الجديد إلى جانب عبدالعزيز المسلم نائب الرئيس فهد المطوع في مقر نادي الرائد ببريدة.

ولعب عتين (28 عاماً) مباراته الرسمية الأولى مع الاتفاق قبل 6 مواسم، وفي عام 2012 انتقل إلى أهلي جدة معاراً، وعاد الاتفاق وشارك معه في موسمين قضاهما بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لكنه لم يلعب أي مباراة الموسم الماضي بقميص الاتفاق، وظهر على مقاعد البدلاء 3 مرات فقط.