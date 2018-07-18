الظهير البرازيلي كارليتو يعزز دفاع اتحاد جدة 

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن إنهاء إجراءات تعاقدها رسمياً مع الظهير الأيسر البرازيلي تياغو كارليتو من صفوف أتليتكو باراناينسي البرازيلي.

ولعب كارليتو، 29 عاماً، في صفوف عدة أندية برازيلية عريقة مثل سانتوس وساوباولو وأميركا كلوب وفلومينيزي وبوتافوغو وأتليتكو باراناينسي، كما كانت تجربته الأوروبية الوحيدة هي اللعب لفالنسيا الإسباني موسما واحدا وأُعير فيه إلى إلتشي.

وجاء في بيان اتحاد جدة: اتفقت إدارة النادي مع البرازيلي تياغو كارليتو على انضمامه لصفوف الفريق بعد شراء عقده من أتليتكو باراناينسي على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي الذي سيخضع له في النمسا نهاية الأسبوع الجاري.