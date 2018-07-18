حسين عبدالغني يوقع عقده مع أحد

وقع الدولي السابق حسين عبدالغني عقد انتقاله إلى نادي أحد بعدما اتفق الطرفان على لعب قائد الأهلي والنصر السابق في صفوف الفريق لمدة موسم واحد بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وكان سعود الحربي رئيس النادي وحسين عبدالغني لاعب فييريا البلغاري السابق قد اتفقا في سويسرا شهر يونيو الماضي على انضمام الأخير إلى صفوف الأخير لمدة موسم واحد.

ولعب حسين عبدالغني (40 عاماً) في صفوف أهلي جدة حتى عام 2008 وانتقل لمدة موسم إلى نيوشاتل زاماكس السويسري وعاد إلى النصر الذي بقي فيه 8 مواسم، وفي العام الماضي انتقل إلى فييريا البلغاري.

وشارك اللاعب المخضرم بتحقيق كأس آسيا 1996 مع المنتخب السعودي، كما خاض 3 مونديالات مع الأخضر بين عامي 1998-2006.