عكايشي ينضم إلى معسكر اتحاد جدة في النمسا

وصل التونسي أحمد عكايشي إلى معسكر اتحاد جدة المقام حالياً في النمسا بعدما غاب عن بدايته بسبب مشكلة في تأشيرة السفر.

ونشر حساب اتحاد جدة على "تويتر" صور اللاعب التونسي (29 عاماً) وهو يصافح المدرب الأرجنتيني رامون دياز في مقر المعسكر.

ويدخل عكايشي موسمه الثالث مع اتحاد جدة بعدما حضر إليه صيف 2016 قادماً من النجم الساحلي التونسي، وحقق معه لقبي كأس ولي العهد وكأس الملك، كما سجل بقميصه 19 هدفاً دورياً خلال موسمين.

وأكمل اتحاد جدة قائمة اللاعبين الأجانب بعدما ضم البرازيلي كارليتو مساء الثلاثاء، لينضم إلى الأسترالي يورمان والبرازيليين فالديفيا وجوناس والمغربي كريم الأحمدي بالإضافة إلى التشيلسي كارلوس فيلانويفا والصربي بيزيتش.