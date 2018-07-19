اتحاد القدم يبرم عقد STC لنقل الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، في جمعيته العمومية غير العادية، فسخ عقد حقوق النقل التلفزيوني مع مجموعة mbc وإبرام عقد Stc للنقل التلفزيوني والرعايات التسويقية وإبرام عقد التحالف للإنتاج.

وأبرز اتحاد القدم في الجمعية العمومية أبرز النجاحات في الفترة الماضية، وهي التصدي لمعالجة العديد من الإشكالات التي كانت تهدد مسيرة الكرة السعودية لاسيما فيما يتعلق بمديونيات الأندية الداخلية والخارجية، والإسهام في الرقي بمستوى المسابقات، خصوصاً الدوري السعودي للمحترفين الذي شهد رفع عدد الأندية المشاركة فيه إلى 16 نادياً، وزيادة إيراداته المالية، ورفع قيمته الفنية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل فيه، وتطوير كافة المسابقات وعلى مستوى جميع الفئات، وفي مقدمتها دوري الدرجة الأولى الذي حظي بشرف تسميته "دوري الأمير محمد بن سلمان"، وهو ما عزز لدينا الدافعية للعمل على مواكبة الدوري للاسم الكبير الذي بات يحمله، ورفع مداخيل الأندية عبر توسيع نطاقات إيراداتها، وتسديد ما نسبته 50% من ديون الاتحاد خلال العام المالي السابق، وهو ما عملنا عليه منذ بداية العمل.

واختتمت الجمعية بأخذ موافقة الأعضاء على القرارات التالية، وهي فسخ عقد حقوق النقل التلفزيوني مع مجموعة mbc، إبرام عقد Stc للنقل التلفزيوني والرعايات التسويقية. ثالثًا: إبرام عقد التحالف للإنتاج.