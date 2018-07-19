اتحاد جدة يفسخ عقده مع شركة "صلة" الرياضية

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، يوم الخميس، فسخ عقدها مع شركة صلة الرياضية، المسوق الحصري للنادي.

وجاء في بيان النادي الرسمي: انطلاقا من حرص مجلس إدارة اتحاد جدة على حفظ حقوق النادي تجاه الغير أياً كان، والرغبة في تفعيل الجانب الاستثماري، قرر مجلس الإدارة فسخ اتفاقية المسوق الحصري للفريق الأول، شركة صلة الرياضية، وإسناد مهام تسويق الحقوق الإعلانية والتجارية للجنة الاستثمار بالنادي.

وزاد البيان: وجاء هذا القرار بعد أن رفعت الإدارة القانونية في النادي توصية لمجلس الإدارة بخصوص عدم التزام الشركة بالعديد من بنود هذه الاتفاقية، ويؤكد مجلس الإدارة احترامه كافة العقود الموقعة والسارية حتى تاريخ انتهاء مدتها.