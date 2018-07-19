فالنسيا يسترجع ذكرى اعتزال الثنيان

احتفل حساب فالنسيا الإسباني على "تويتر" بذكرى حفل اعتزال يوسف الثنيان، لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق، الذي أقيم قبل 13 عاما.

وجاء على حساب النادي الإسباني الناطق باللغة العربية: لقطات خالدة من التاريخ، حفل اعتزال الأسطورة يوسف الثنيان، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً في أولى زيارات نادي فالنسيا لشبه الجزيرة العربية، شكرًا للهلال ونتمنى أن تكون لنا زيارة أخرى قريبًا.

وانتهت مباراة الاعتزال الاتي أقيمت في شهر ديسمبر من عام 2005، بفوز الهلال بهدفين لهدف. ولعب فالنسيا مؤخرا أمام النصر في حفل تكريم فهد الهريفي الملقب بالموسيقار، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، كما شارك مع النصر لاعبين بارزين مثل رونالدينيو وديكو وكريسبو.