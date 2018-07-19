فيلانويفا يحتفل بذكرى انضمامه إلى اتحاد جدة

حرص التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب اتحاد جدة على الاحتفال بذكرى انضمامه لصفوف الفريق قبل عامين.

ونشر فيلانويفا صوراً خلال توقيع عقد انضمامه للاتحاد، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر "معلقاً: في مثل هذا اليوم منذ عامين وقعت مع الاتحاد، سعيد لكوني جزءا من هذا النادي العظيم، وآمل في الحصول على مزيد من الألقاب معاً، وممتن للحظات السعيدة معهم.

وقدم اللاعب التشيلي مع الاتحاد أداءً رائعاً منذ انضمامه لصفوف الفريق، حيث تُوج بلقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، كما حصد لقب أفضل لاعب وسط.

وتمسكت إدارة النادي ببقاء فيلانويفا في صفوف الفريق حيث قامت بتجديد عقده حتى عام 2020.