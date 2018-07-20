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كاريو عبر "إنستغرام": أتطلع لمغامرتي في الهلال

المصدر: العربية.نت
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وجه اللاعب البيروفي أندري كاريو، المنضم حديثا لصفوف الهلال، رسالة لسامي الجابر رئيس النادي، وأنصار الفريق، مؤكدا حرصه على النجاح في التحدي الجديد الذي يخوضه مع الفريق.

ونشر كاريو صورة تجمعه بالجابر، خلال توقيعه عقد انضمامه للفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" معلقا: تحدٍّ جديد في مسيرتي، وعلي أن أتحمله بكامل المسؤولية، وأشكر سامي الجابر على ثقته بي.

صفحة كاريو على انستغرام صفحة كاريو على انستغرام

وأعلن الهلال عن إتمام تعاقده مع كاريو لمدة موسم واحد فقط قادما من بنفيكا البرتغالي، وجرت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويستعد كاريو للانضمام إلى معسكر الفريق الحالي بالنمسا استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في نهاية أغسطس المقبل.

كلمات دالّة

#الهلال, #كاريو, #الدوري السعودي

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