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كاريو ينتقل إلى الهلال ويلحق بجيسوس للمرة الثانية

المصدر: العربية.نت
كاريو خلال مراسم توقيعه الرسمي
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أنهت إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر تعاقدها بشكل رسمي مع الجناح البيروفي، أندريه كاريو، بعد تألقه في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعرف عن كاريو (27 عاما)، إتقانه المراوغة والتسديد بالقدمين واللعب في مركزي الهجوم والأطراف، وبدأ كاريو مسيرته في البيرو بقميص أليانز ليما في عام 2010، قبل أن يقرر الذهاب إلى البرتغال في عام 2011 إلى سبورتينغ لشبونة ومنها إلى بنفيكا في عام 2016، تحت إشراف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال الحالي، إلا أن مسيرته لم تستقر ليرتدي قميص واتفورد الإنجليزي موسماً واحداً على سبيل الإعارة في 2017-2018.

وكانت آخر مباريات شارك فيها جناح بيرو، بقميص منتخبه بكأس العالم 2018، والذي سجل فيها هدفا في مرمى أستراليا وصنع آخر.

كلمات دالّة

#الهلال, #كاريو, #جيسوس

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