وصول دجانيني إلى مقر معسكر أهلي جدة

أعلن أهلي جدة عن وصول محترفه الجديد، دجانيني تفاريس، إلى معسكر الفريق المقام بالنمسا، بعد أن وقع النادي معه في وقت سابق من صفوف فريق سانتوس المكسيكي.

وتصدر دجانيني هدافي الدوري المكسيكي في الموسم الماضي، برصيد 14 هدفا، بقميص سانتوس لاغونا، كما يلعب بشكل أساسي مع منتخب الرأس الأخضر.

ونشر حساب النادي تغريدة بوصول اللاعب: وصل الآن إلى معسكر أهلي جدة، نجمنا الجديد دجانيني تافاريس تحضيراً للمشاركة في تدريبات الفريق بدايةً من صباح الغد.

وتعاقد أهلي جدة مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وهم الإسبانيان أليكسيس روانو وخورادو والمصري عبدالله السعيد ودجانيني، إضافة إلى السوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي.