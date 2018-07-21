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الاتفاق يتعادل مع رديف أياكس أمستردام

المصدر: العربية.نت
من مباراة الفريقين
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تعادل الاتفاق مع فريق تحت 23 عاما بنادي أياكس أمستردام الهولندي 1 - 1 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت ضمن معسكر الاتفاق في هولندا.

وتقدم كاي سيرهاوس لفريق أياكس في الدقيقة 45 ،ثم أدرك الاتفاق التعادل عن طريق كريستيان غوانكا في الدقيقة 54 .

ويستعد الاتفاق تحت قيادة المدير الفني ليوناردو راموس حاليا لمنافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 30 أغسطس المقبل بأولى مراحل دوري المحترفين السعودي.

وأنهى الاتفاق الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

كلمات دالّة

#الاتفاق, #أياكس

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