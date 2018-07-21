البيروفي كريستيان راموس يعزز دفاع النصر

وقعت إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، رسميا مع المدافع الدولي البيروفي كريستيان راموس، من صفوف فريق فيراكروز المكسيكي، لأربعة مواسم.

وقضى راموس (29 عاما)، معظم مسيرته في أندية أميركا الجنوبية، بدءا من أندية البيرو، وهي سبورتنغ كريستال ليما ووبوريس وأليانزا ليما وخوان أوريك، قبل أن يلعب في الأرجنتين بقميص خيمناسيا و ومنه إلى إيميليك الإكوادوري قبل أن ينتقل إلى المكسيك واللعب في صفوف فيراكروز.

ونشر حساب النصر على "تويتر": رسمياً، أنهت إدارة النصر⁩ إجراءات انتقال لاعب دفاع منتخب البيرو كريستيان راموس والذي يلعب لنادي تيبرونس دي فيراكروز المكسيكي حيث تم التوقيع معه لمدة 4 سنوات بشرط اجتيازه الفحص الطبي قبل انضمامه للتدريبات.