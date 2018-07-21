كارليتو يعد جماهير اتحاد جدة بالقتال من أجل البطولات

وعد البرازيلي تياغو كارليتو لاعب اتحاد جدة الجديد بالقتال الموسم القادم لتحقيق البطولات وإسعاد جماهير النادي.

وقال كارليتو في تصريحات مصورة نقلها حساب اتحاد جدة على "تويتر": شكراً للجماهير على دعمهم من خلال الرسائل التي وصلتني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم أنا في المعسكر وجاهز تماماً لخوضه ودعم الفريق.

وواصل: أعد الجماهير بالقتال وبذل كل شيء حتى نحقق البطولات في الموسم المقبل، وسنكتب التاريخ سوياً.

ووقعت إدارة اتحاد جدة الأسبوع الماضي مع كارليتو ظهير أيسر أتليتكو بارانيسي البرازيلي لمدة موسمين ليكون اللاعب الأجنبي الثامن في صفوف الفريق إلى جانب مواطنيه فالديفيا وجوناس والصربي بيزيتش والتشيلي فيلانويفا والمغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو يورمان والتونسي أحمد عكايشي.