معسكر الحكام الإعدادي ينطلق في غرناطة

بدأ حكام الدوري السعودي معسكرهم الإعدادي المقام في مدينة غرناطة الإسبانية والذي يستمر حتى أواخر شهر يوليو الحالي.

وضم المعسكر 17 حكماً وهم تركي الخضير، ومحمد الهويش، وشكري الحنفوش، وخالد الطريس، وعبدالرحمن السلطان، وسلطان الحربي، ومحمد النحيت، وعبدالرحمن الشهري، وخالد صلوي، وفيصل البلوي، وماجد الشمراني، وسامي الجريس، وعبدالله النحيت، وسلطان العكبري، ورائد الزهراني، وعبدالله الشهري، ومحمد السماعيل.

وقال مارك كلاتينبرغ رئيس لجنة الحكام أن المعسكر يهدف إلى رفع مستويات الحكام بشكل أكبر، كونه يشتمل على محاضرات في قانون كرة القدم والتعديلات الأخيرة التي استحدثها الاتحاد الدولي ، واختبارات في القانون، وعرض لحالات الفيديو، واختبارات لياقية، واختبار "اليويو"، كما تم تخصيص 4 أيام من فترة المعسكر للتدرب على تقنية حكم الفيديو المساعد بعدة محاضرات وتطبيق عملي.