القادسية يضم أحمد الزين بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة القادسية ضم لاعب الوسط أحمد الزين قادماً من أهلي جدة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما استبعده المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي من قائمة الفريق التي تعسكر حالياً في النمسا.

وانتقل الزين إلى أهلي جدة صيف العام الماضي لكنه لم يقنع المدرب الأوكراني السابق سيرجي ريبروف، ولم يلعب معه سوى مباراتين قبل أن ينتقل إلى الفيحاء معاراً، ومع الأخير خاض 3 مباريات فقط.

وبرز نجم لاعب الوسط المهاجم (27 عاماً) قبل موسمين عندما كان أحد عناصر التعاون التي أسهمت بوصوله إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة البرتغالي جوزيه غوميز.