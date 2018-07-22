الهلال يكسب ودية رادوملي بثلاثية

كسب الهلال وديته الثانية في معسكره الحالي والمقام في النمسا بعدما تجاوز رادوملي السلوفيني بثلاثية لا رد لها ضمن استعدادات الفريق لخوض غمار الموسم المقبل.

وسجل الثلاثي كارلوس إدواردو وعمر خربين وجيلمين ريفاس أهداف الهلال على مدار الشوطين.

ودفع جورجي جيسوس مدرب الهلال بتشكيلة أساسية مكونة من علي الحبسي كحارس مرمى ومحمد البقعاوي، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي وحسن كاش مدافعين ، وفي خط الوسط ناصر الدوسري ومحمد الشلهوب وكارلوس إدواردو وأشرف بن شرقي وسالم الدوسري وفي الهجوم عمر خربين.

وتقدم الهلال عبر كارلوس إدواردو في الشوط الأول عن طريقة ركلة ثابتة، قبل أن يضيف السوري عمر خربين الهدف الثاني من علامة الجزاء، وفي الشوط الثاني سجل ريفاس هدف الهلال الثالث .

وأشرك المدرب البرتغالي في الشوط الثاني كلاً من عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، أحمد شراحيلي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، محمد الشلهوب، أحمد أشرف، أندريه كاريو و جليمن ريفاس.

وكان الهلال قد استهل مشواره في المواجهات الودية بفوز عريض أمام رابيد لينز النمساوي بنتيجة 5 - صفر. ومن المقرر أن ينهي معسكره الإعدادي 3 أغسطس المقبل.