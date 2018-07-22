بوتيا: جيسوس حفزني لقبول عرض الهلال.. وسأحتفل بالألقاب

أكد الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الهلال أن وجود المدرب البرتغالي جورجي جيسوس كان حافزاً كبيراً له لقبول عرض الهلال، مشيراً إلى أن استقبال الهلاليين له بالمطار أسعده ويدفعه لتقديم المزيد.

وقال لاعب برشلونة وأشبيلية وأولمبياكوس السابق في فيديو مصور نشره حساب الهلال على "تويتر": بعد 3 أسابيع من انضمامي إلى الهلال بدأت أتأقلم بشكل جيد،ـ وكل يوم يسير الأمر بشكل أفضل، تعرفت على النادي وزملائي اللاعبين وأتمنى أن يكون موسماً جيداً على الصعيد الجماعي والفردي

وواصل: لم أكن أعرف الكثير عن كرة القدم السعودية، لكن بعدما تواصل معي الهلاليون بدأت البحث عن النادي ووجدت معلومات جيدة، تواصلت مع لاعبين ومدربين عملوا في الهلال، وتحمست لخوض تجربة جديدة ولهذا أنا هنا اليوم.

وحول مدربه البرتغالي، قال: جورجي جيسوس مدرب الهلال هو واحد من أفضل المدربين في أوروبا، والعمل معه كان حافزاً مهماً لي ، ومنذ اليوم الأول وهو يوجهنا ويحفزنا لأنه يريد العمل بأكمل وجه، وبالتأكيد هناك الكثير من العمل أمامنا في الأيام القادمة، وسنكون أفضل كأفراد ومجموعة مستقبلاً.

وأتبع: شعرت بالسعادة عندما وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الجماهير احتشدت وتردد اسمي واسم الهلال، وهذا يحفز أي لاعب على تقديم كل ما لديه.

وعن أهدافه مع النادي الأزرق، قال ألبرتو: جئت من فرق تحقق الألقاب في بلدانها، والاستمرار بذلك مع الهلال أمر مهم بالنسبة لي لأنها ستكون إضافة كبيرة في مسيرته الكروية.