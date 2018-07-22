عامر حسين: مواعيد السوبر السعودي المصري ليست نهائية

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري، إن موعد مباراتي كأس السوبر السعودي المصري ربما تتغير في حال وصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسين لـ"العربية": ما تم ذكره هما الموعدان المناسبان، ولكن ربما يتم تغيير الموعد إذا وصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهذا اجتماع ابتدائي، وسيكون هناك اجتماع نهائي لتقرير ذلك.

وواصل: هناك اقتراح بأن بطل الدوري في كل بلد يلعب مع بطل الكأس في البلد الآخر، وأبلغنا الأندية والاتحادين لترتيب كل التفاصيل، والكل يرغب بإقامة المباراتين، ولم يعارض إقامتهما أحد.