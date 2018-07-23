آل الشيخ يقدم حافلة جديدة لنادي الوحدة

قدم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حافلة جديدة لنادي الوحدة لاستخدامها في تنقلاته الموسم القادم.

ونشر حساب نادي الوحدة على "تويتر" صور الحافلة الجديدة التي تحمل اللون الأسود ومكتوب عليها اسم النادي بالإضافة إلى شعار النادي الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي.

وقدم آل الشيخ دعماً كبيراً لنادي الوحدة منذ صعوده إلى دوري المحترفين في مايو الماضي كان أولها حل قضية اللاعب البرازيلي أدولفو ورفع الإيقاف عن النادي، وانتقال عدد من اللاعبين المحليين البارزين إلى صفوفه أمثال عبدالله الزوري ووليد باخشوين وفيصل درويش وصالح العمري، كما جلب المدرب البرازيلي الشهير فابيو كاريلي بالإضافة إلى لاعب الوسط التركي إيمري تشولاك من ديبورتيفو لا كورونا الإسباني والبرازيلي فرنانداو ومواطنه ماركوس جيليرمي والجناح الفنزويلي أوتيرو.

